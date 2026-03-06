Финляндию предостерегли от размещения ядерного оружия из-за ответа России

Мема: Размещение ядерного оружия в Финляндии грозит столкновением с Россией

Размещение ядерного оружия в Финляндии грозит столкновением с Россией. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Россия будет вынуждена начать военную операцию против Финляндии, если правительство страны в какой-либо момент разместит там ядерное оружие третьей страны. Мы решительно выступаем против этой идеи и будем продолжать отстаивать политику нейтралитета», — говорится в публикации.

Мема назвал опасной историю с размещением ядерного оружия в Финляндии.

Ранее Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой внести изменения в действующее законодательство, чтобы устранить какие-либо препятствия для обороны страны. На данный момент по законодательству ввоз ядерных взрывчатых веществ в страну, а также их транспортировка, доставка или владение ими под запретом. Однако новый законопроект предлагает все это разрешить.