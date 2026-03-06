Флорист назвала главный страх мужчин перед 8 Марта

Флорист Котельникова: Мужчины боятся, что букет на 8 Марта покажется скромным

Перед 8 Марта мужчины переживают не о стоимости букета, а о том, что он окажется слишком формальным или подарок будет выглядеть недостаточным, рассказала «Ленте.ру» флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова.

«Мужчины подолгу стоят у витрины, сравнивают, уточняют, спрашивают о значении оттенков. Им важно, чтобы букет не выглядел случайным. При этом они боятся переборщить, ведь слишком вычурный вариант тоже может смутить получательницу, — объяснила эксперт. — Именно поэтому многие выбирают универсальные решения — тюльпаны или розы в спокойной пастельной гамме».

Многие, по словам флориста, также опасаются, что букет будет недостаточным не по цене, а по объему — отсюда эффект гигантомании на 8 Марта, когда женщинам преподносят охапки тюльпанов или корзины роз вместо гармонично и аккуратно собранного букета.

«Еще одна сложность 8 Марта — масштаб поздравлений. В этот день цветы покупают не только даме сердца, но и маме, бабушке, дочери, коллегам. Мужчины переживают, чтобы не перепутать характер букета. Условно не принести маме страстные красные розы, а жене — слишком нейтральную композицию. Вопрос: "А это подойдет для мамы?" звучит очень часто», — поделилась Котельникова.

Ранее сообщалось, что продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза. Ретроджемперы, свитеры и кардиганы стали покупать чаще в три раза, в среднем за 2000 рублей, а винтажные платья — в полтора раза чаще, в среднем за 2600 рублей.