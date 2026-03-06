Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 6 марта 2026Бывший СССР

Глава МИД Украины раскрыл положение задержанных в Венгрии инкассаторов

Сибига: Пять задержанных в Венгрии инкассаторов везут к границе для депортации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Пять из семи задержанных в Венгрии украинских инкассаторов везут к границе для последующей депортации. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова в своем Telegram-канале приводят «Новости.Live».

При этом он подчеркнул, что у украинской стороны нет подтверждений правдивости этой информации — консулов республики не допустили к украинским гражданам.

«Наши консулы не были допущены к встрече с гражданами Украины. Венгерская сторона полностью обрезала контакт, лишила наших граждан средств связи и удерживает их в неизвестном для нас месте», — рассказал дипломат. Он также заявил, что Киев требует немедленного освобождения задержанных граждан и возврата перевозимых ими материальных ценностей.

В Венгрии 6 марта задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать адрес премьер-министра соседней республики Виктора Орбана бойцам Вооруженных сил Украины, чтобы те поговорили с политиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

    В США внезапно исчезли десятки тысяч рабочих мест

    Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

    Мужчинам назвали самый опасный для потенции алкогольный напиток

    Появились подробности о состоянии пострадавших при обрушении здания в российском городе

    Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты

    Турист опоздал на рейс, впал в ярость, разнес дьюти-фри в аэропорту и попал на видео

    КСИР раскрыл подробности удара США по школе в Иране

    Россияне получили возможность купить вещи турецкого секс-символа

    Найдено неожиданное природное средство против жировой болезни печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok