Глава МИД Украины раскрыл положение задержанных в Венгрии инкассаторов

Сибига: Пять задержанных в Венгрии инкассаторов везут к границе для депортации

Пять из семи задержанных в Венгрии украинских инкассаторов везут к границе для последующей депортации. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова в своем Telegram-канале приводят «Новости.Live».

При этом он подчеркнул, что у украинской стороны нет подтверждений правдивости этой информации — консулов республики не допустили к украинским гражданам.

«Наши консулы не были допущены к встрече с гражданами Украины. Венгерская сторона полностью обрезала контакт, лишила наших граждан средств связи и удерживает их в неизвестном для нас месте», — рассказал дипломат. Он также заявил, что Киев требует немедленного освобождения задержанных граждан и возврата перевозимых ими материальных ценностей.

В Венгрии 6 марта задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать адрес премьер-министра соседней республики Виктора Орбана бойцам Вооруженных сил Украины, чтобы те поговорили с политиком.

