Миллионы людей не знают, что пережили «тихий» инфаркт. Он в разы увеличивает риск смерти. Как распознать опасность?

Терапевт Данилкина: Для профилактики инфаркта важно следить за давлением

Миллионы людей по всему миру живут обычной жизнью, даже не подозревая, что когда-то перенесли инфаркт. Такой приступ (его еще называют «тихим» инфарктом) происходит без резкой боли, поэтому обычно его списывают на простое недомогание. Люди отказываются от скорой помощи и впоследствии не проходят никаких обследований. Однако и после такого инфаркта остается рубец на сердечной мышце — такой же как после обычного приступа. А вместе с ним появляется и высокий риск того, что инфаркт повторится. Почему сердечные катастрофы иногда проходят почти незаметно и какие признаки должны насторожить, разбиралась «Лента.ру».

Каждый десятый мог перенести инфаркт

Незаметный инфаркт может показаться незначительной проблемой, так как человеку не потребовалось медицинской помощи, но на самом деле он может быть смертельно опасным. Именно так и произошло с 35-летним жителем Норвегии, который однажды шел по своим делам и внезапно потерял сознание прямо на улице. Бригада скорой помощи смогла запустить его сердце, однако уже в больнице оно остановилось снова. Спасти мужчину не удалось.

Врачи, описавшие этот случай в Journal of Medical Case Reports, отмечали, что мужчина не злоупотреблял алкоголем, не был заядлым курильщиком и не имел наследственных заболеваний сердца. Анализы тоже не выявили серьезных отклонений, за исключением повышенного уровня лактата, который обычно указывает на нехватку кислорода в тканях.

До случившегося мужчина не жаловался на здоровье. Единственный тревожный эпизод произошел за месяц до трагедии

Он почувствовал легкий дискомфорт в груди, который прошел через несколько часов и больше не повторялся. Как показало вскрытие, это и был инфаркт — перенесенный незаметно.

Фото: Stefanikolic / Getty Images

Бессимптомные сердечные приступы происходят гораздо чаще, чем принято считать. По разным оценкам, на их долю может приходиться от пятой части до половины всех инфарктов. При этом многие из них остаются нераспознанными даже после обследования.

Американские ученые попытались оценить масштаб проблемы. С помощью МРТ они обследовали сердца 1840 человек, а затем повторили такой же скрининг спустя десять лет. Выяснилось, что восемь процентов участников за прошедшее десятилетие перенесли инфаркт. При этом подавляющее большинство (78 процентов) даже не догадывались об этом, так как стандартные тесты, включая ЭКГ, не выявили отклонений.

Учитывая, что ежегодно в мире происходят десятки миллионов инфарктов, число «тихих» случаев может исчисляться миллионами.

Как не пропустить тихий инфаркт

Кардиолог Роберт О. Боноу указал, что полностью бессимптомные инфаркты встречаются редко. Гораздо чаще человек все же ощущает недомогание. Просто не придает ему значения. «Легкий дискомфорт в груди, изжога, тошнота, одышка — все это может быть проявлением сердечного приступа. Эти симптомы знакомы многим и обычно списываются на усталость, проблемы с желудком или стресс. Из-за этого люди не обращаются с такими пустяками к врачам», — объяснил он.

Бывают случаи, когда инфаркт маскируется под простуду или мышечную боль. У человека могут появиться такие симптомы, как:

ломота в груди или в верхней части спины

боль в челюсти, шее или руках

сильная усталость без видимой причины

холодный пот

ощущение несварения желудка

Чаще всего бессимптомные инфаркты связаны с ишемической болезнью сердца. В коронарных артериях постепенно накапливаются атеросклеротические бляшки, из-за чего кровь хуже поступает к сердечной мышце или совсем перестает поступать. Обычно это сопровождается резкой болью, но так происходит не всегда.

Фото: Bymuratdeniz / Getty Images

Чаще других не замечают угрожающее жизни состояние люди с диабетом. Из-за болезни у них снижается чувствительность нервов, поэтому болевые сигналы могут быть слабо выраженными или вовсе отсутствовать. Также риск бессимптомного инфаркта выше у пожилых людей и женщин. В целом они зачастую переносят инфаркт иначе, чем описано в типичных памятках для пациентов.

Остальные факторы риска «тихих» инфарктов совпадают с обычными: избыточный вес, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, малоподвижный образ жизни, хронический стресс и курение.

Тихие предвестники инфаркта

Хотя инфаркты случаются внезапно и без каких-либо предупреждающих сигналов, гораздо чаще организм годами работает в режиме перегрузки. О надвигающейся катастрофе, как правило, предупреждают повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина в крови.

Именно они постепенно повреждают сосуды, провоцируют образование атеросклеротических бляшек и ухудшают кровоснабжение сердца. Проблема в том, что гипертония и высокий уровень холестерина могут долгое время никак не проявляться. Человек чувствует себя вполне здоровым, пока однажды не сталкивается с инфарктом, в том числе «тихим».

Фото: Halfpoint Images / Getty Images

Врач-терапевт Нина Данилкина в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что для профилактики инфаркта важно следить за тем, чтобы артериальное давление не превышало 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Если не удерживать его в этих пределах, со временем стенки миокарда будут становиться толще. Если вдобавок к этому холестерин начнет откладываться на стенках сосудов, то риск инфаркта повысится еще больше.

Гипертония часто протекает без симптомов и считается одной из главных причин сердечных приступов. Высокое артериальное давление способствует ускоренной работе сердца, оно начинает работать с перегрузкой, тем самым изнашивает и повреждает сосуды Нина Данилкина терапевт

Врач подчеркнула, что иногда сердце работает на пределе даже при абсолютно нормальном давлении. Данилкина объяснила, что такая ситуация типична, к примеру, для людей, у которых собственная норма давления ниже общепринятой. «Если у человека рабочее артериальное давление 90 на 60, то для него 120 на 80 уже будет высоким», — указала врач.

Скачки артериального давления можно почувствовать или отследить в домашних условиях. А вот повышающийся уровень холестерина заметить без лабораторных анализов невозможно. В редких случаях организм подает внешние сигналы, например, могут появиться желтоватые отложения вокруг глаз (ксантомы), плотные узелки на сухожилиях или сероватое кольцо по краю роговицы.

Однако чаще всего нарушения липидного обмена выявляют только врачи. Именно поэтому они считают обследования единственным способом вовремя остановить развитие сердечной катастрофы

Как предотвратить «тихий» инфаркт?

Отсутствие боли не означает, что инфаркт был легким или безопасным. Более того, кардиолог Хорхе Плуцки подчеркнул, что «тихие» приступы даже опаснее обычных.

Человек не осознает, что с его сердцем уже произошла катастрофа, не обращается за медицинской помощью и продолжает жить в прежнем режиме: не лечится, не меняет образ жизни и не принимает мер профилактики. «В совокупности это значительно повышает риск повторного инфаркта, который может иметь более тяжелые последствия», — предупредил врач.

в 3 раза возрастает риск смерти у людей, перенесших инфаркт и не получивших лечения

Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют хотя бы раз в год проходить обследование. Обычно они включают анализы крови, измерение артериального давления и ЭКГ.

При этом кардиолог Хорхе Плуцки подчеркнул, что ЭКГ не всегда позволяет выявить следы перенесенного инфаркта. Более точную информацию дает МРТ сердца, однако назначать такое исследование всем подряд врачи не считают необходимым. «Жизни спасает не столько диагностика, сколько постоянная профилактика», — отметил кардиолог.

По его словам, если бы люди систематически следили за давлением, уровнем холестерина, не курили, правильно питались и регулярно двигались, частоту сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы сократить почти на 80 процентов.