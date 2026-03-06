Реклама

Мир
15:58, 6 марта 2026Мир

Иран атаковал один из ключевых военных объектов Саудовской Аравии

Fars: Авиабаза принца Султана в Саудовской Аравии подверглась атаке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: 2026 Planet Labs Pbc / Reuters

Авиабаза принца Султана, расположенная недалеко от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияд, подверглась серии ударов со стороны Ирана. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.

«Прямое попадание в авиабазу короля Султана в Саудовской Аравии, где размещены американские войска. За последние минуты [она] подверглась пяти взрывам. Источники сообщают о прямом попадании беспилотника или ракеты», — передает агентство.

Ранее Иран ударил по американским базам в Кувейте с помощью беспилотников.

2 марта президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

