Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:26, 6 марта 2026Мир

Иран опроверг атаку на посольство США

Посол Ирана в Саудовской Аравии опроверг атаку на посольство США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол Ирана в Саудовской Аравии опроверг атаку на посольство США в Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По словам дипломата, Тегеран не наносил удар по зданию американского дипломатического представительства в столице Саудовской Аравии. Посол добавил, что Иран высоко оценивает запрет Саудовской Аравии использовать свое воздушное, водное и территориальное пространство для атак против Ирана.

Ранее телеканал CNN сообщал, что посольство США в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. Информации о пострадавших в результате удара пока не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Женщина увидела ад и рай во время 18-дневной комы

    Названы способы спастись от помолодевшего рака прямой кишки

    Нагиев вспомнил о нищете

    Судьбу застрявших на Мальдивах россиян описали фразой «мы, челядь, не можем вылететь»

    Уровень моря оказался выше предполагаемого

    Стало известно о покушении на вероятного преемника Хаменеи

    Иран опроверг атаку на посольство США

    В клубе КХЛ «Шанхай Дрэгонс» рассказали о дате возвращения в Китай

    США поразили иранский авианесущий корабль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok