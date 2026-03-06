Иран опроверг атаку на посольство США

Посол Ирана в Саудовской Аравии опроверг атаку на посольство США

Посол Ирана в Саудовской Аравии опроверг атаку на посольство США в Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По словам дипломата, Тегеран не наносил удар по зданию американского дипломатического представительства в столице Саудовской Аравии. Посол добавил, что Иран высоко оценивает запрет Саудовской Аравии использовать свое воздушное, водное и территориальное пространство для атак против Ирана.

Ранее телеканал CNN сообщал, что посольство США в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. Информации о пострадавших в результате удара пока не поступало.