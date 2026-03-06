Иран пригрозил жестким ответом на наземную операцию

Fars: Иракские курды станут целью для иранских ВС, если пересекут границы Ирана

Иракские курды станут целью для Вооруженных сил (ВС) Ирана, если пересекут границы Исламской Республики. С таким предупреждением выступил секретарь иранского Высшего совета нацбезопасности Али Ахмадиан, передает агентство Fars.

«Друзьям и братьям в Иракском Курдистане напоминаем, что до сих пор целями атак были только американские и израильские базы и сепаратистские группировки в регионе. Однако если этим группам или элементам режима будет позволено продолжать свое присутствие, строить планы или проникать на территорию Ирана через регион, все объекты в Иракском Курдистане будут подвергаться массированным атакам», — отметил он.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил иранским курдам военную поддержку со стороны Вашингтона для захвата части территории Ирана.

