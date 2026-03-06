Реклама

Иран высказался об инциденте в Нахичевани

МИД Ирана: Тегеран поддерживает контакт с Баку из-за инцидента в Нахичевани

Фото: Chen Junfengmulatuofu / XinHua / Global Look Press

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи высказался об инциденте с беспилотником в Нахичевани. Ситуацию он прокомментировал в ходе интервью France24.

Он подчеркнул, что Тегеран поддерживает контакт с Баку и объяснили властям Азербайджана, что Иран не причастен к произошедшему. «Мы расследуем произошедшее и сообщим нашим азербайджанским друзьям о нашем расследовании», — добавил он.

Ранее Азербайджан частично закрывал воздушное пространство на 12 часов после атаки иранского дрона на аэропорт в Нахичевани. До этого в сети появилось видео из аэропорта Нахичевань после того, как там упал и взорвался иранский дрон «Шахед». На ролике видно задымленное помещение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся террористическим актом.

