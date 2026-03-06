Иран заявил о перехвате еще одного американского БПЛА

Армия Ирана заявила о перехвате американского БПЛА MQ-9 Reaper

Армия Ирана заявила о перехвате еще одного американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper. Об этом сообщает IRIB.

«Час назад системы ПВО армии уничтожили современный американский беспилотник MQ-9 в небе над [провинцией] Лорестан и беспилотник Hermes 900 сионистского режима в районе Тегерана», — отметили в пресс-службе армии Исламской Республики.

Уточняется, что это уже четвертый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, который Иран перехватывает с начала эскалации конфликта.

Ранее Иран с помощью беспилотников атаковал место дислокации военных США в иракском Эрбиле. Утверждается, что удар нанес значительный ущерб намеченным целям.