17:52, 6 марта 2026

Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга в Тегеране
Виктория Кондратьева
Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому командиру высокого ранга в Тегеране. Заявление пресс-службы ЦАХАЛ опубликовано в Telegram.

«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по высокопоставленному командиру иранского террористического режима в Тегеране. Детали будут раскрыты позже», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ атаковал подземный бункер в Тегеране, принадлежавший верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. По утверждению израильской армии, бункер занимал несколько улиц в центре Тегерана и содержал многочисленные входы и переговорные комнаты для высокопоставленных иранских лиц.

До этого в ЦАХАЛ объявили о начале следующей фазы ударов по Ирану, целью которой станут бункеры с баллистическими ракетами.

