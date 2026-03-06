Реклама

Силовые структуры
13:55, 6 марта 2026
Силовые структуры

Изрезавший медсестру — мать шестерых детей россиянин рассказал о своем желании

РИА: Убивший бывшую жену-медсестру на Урале мужчина заявил, что любил ее
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Изрезавший на Урале бывшую жену-медсестру, мать своих шестерых детей, россиянин сделал заявление. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых, передает РИА Новости.

По данным правоохранителей, все произошло в здании городской больницы Асбеста. Туда фигурант пришел в нетрезвом состоянии. Он напал на бывшую супругу и не менее 18 раз ударил ее ножом. От полученных ударов женщина не выжила. При задержании мужчина рассказал, что был обижен на потерпевшую из-за их расставания — с февраля они находились в бракоразводном процессе и жили отдельно друг от друга.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России, его коллеги спросили у обвиняемого, хотел бы тот принять участие в похоронах пострадавшей и хотел бы он попросить прощения у родных за то, что совершил? «Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал», — сказал Горелых. «Конечно, да. Я же ее любил», — сказал фигурант.

По словам Горелых, обвиняемый выразил сожаление о случившемся и раскаялся. Кроме того, он намерен просить прощение.

Ранее сообщалось, что изрезавший бывшую возлюбленную в Москве мужчина попал на видео.

