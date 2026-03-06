Известный художник и автор скульптуры «Рука-стул» ушел из жизни

Мексиканский художник Педро Фридеберг ушел из жизни в возрасте 90 лет

Известный мексиканский художник, архитектор и дизайнер, автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг умер на 91-м году жизни. Трагическую новость сообщили на страничке студии творца в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фридеберг скончался утром 5 марта в Сан-Мигель-де-Альенде в окружении своей семьи, «с большой любовью и в мире».

Причина смерти известного деятеля искусства не разглашается.

Педро Фридеберг был одним из последних представителей мексиканского сюрреализма. Его произведения сочетают в себе элементы сюрреализма, поп-арта, архитектурных фантазий и иронии, а хранятся не только в частных коллекциях, но и в музеях.

