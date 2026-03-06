Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 6 марта 2026Ценности

Ким Кардашьян в откровенном боди запечатлели во время съемок фильма

Телезвезду Ким Кардашьян в откровенном боди запечатлели во время съемок фильма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Legion-media

Американскую телезвезду, блогершу и бизнесвумен Ким Кардашьян в откровенном образе запечатлели во время съемок фильма «Пятое колесо». Кадры опубликованы на Daily Mail.

45-летняя инфлюэнсерша попала в объективы папарацци в черном боди, расшитом многочисленными красными камнями разной величины. Свой образ она дополнила головным убором из перьев, накидкой и туфлями на каблуках. Кроме того, ее наряд украсили длинные красные перчатки.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

На размещенных кадрах Кардашьян попала с голливудским комиком Уиллом Ферреллом, который примерил наряд в аналогичной расцветке. Известно, что знаменитости выступают продюсерами упомянутой кинокартины.

В феврале Ким Кардашьян уличили в применении фотошопа в новой рекламе. Пользователи предположили, что звезда отредактировала снимки с помощью искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили Индии закупать нефть России с танкеров

    В мире начали заканчиваться ракеты для ПВО Patriot

    Россия помогла одной стране избежать госпереворота

    Власти задумали запретить таксистам задирать цены при непогоде

    Ким Кардашьян в откровенном боди запечатлели во время съемок фильма

    Пенис новоявленного футболиста оказался застрахован на миллион долларов

    Назван простой способ улучшить состояние людей с деменцией

    Парень произнес одну фразу на собеседовании и прослыл психом

    На Западе раскрыли последствия контратаки Ирана

    Солдаты ВСУ начали тонуть в своих же окопах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok