Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:28, 6 марта 2026Силовые структуры

Лишенный родительских прав россиянин выслушал приговор за аферу с выплатами сына-бойца СВО

Незаконно получивший выплаты за погибшего на СВО сына мужчина сядет на 7,5 лет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Иркутской области суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима 60-летнего местного жителя, который незаконно получил выплаты за сына, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ущерб государству он не возместил ни на стадии следствия, ни в суде. Суд признал его виновным по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») и обязал взыскать с мужчины шесть миллионов рублей.

По версии следствия, в декабре 2024 года подсудимый узнал о гибели сына. Несмотря на отсутствие родительских прав и, соответственно, права на соцвыплаты, он обратился в военкомат и управление соцзащиты, предоставив ложные сведения. В результате он получил из бюджета Иркутской области и Минобороны России в общей сложности шесть миллионов рублей.

Ранее на Камчатке 38-летняя учительница из села Соболева похитила более двух миллионов рублей, выделенных на детские пособия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно и с одним условием разрешили Индии закупать нефть у России. Почему?

    Производство вина в России обрушилось

    Поклонская сделала заявление о травле в свой адрес

    Раскрыт способ достигнуть здоровой продолжительности сна

    Киев обвинил Будапешт в захвате семи украинцев

    Лишенный родительских прав россиянин выслушал приговор за аферу с выплатами сына-бойца СВО

    В Италии призвали ввести санкции против США

    Утро жителей российского города-курорта началось с землетрясения

    ВСУ уличили в одном действии на поле боя

    Зеленского назвали шантажистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok