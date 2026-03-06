Лишенный родительских прав россиянин выслушал приговор за аферу с выплатами сына-бойца СВО

Незаконно получивший выплаты за погибшего на СВО сына мужчина сядет на 7,5 лет

В Иркутской области суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима 60-летнего местного жителя, который незаконно получил выплаты за сына, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ущерб государству он не возместил ни на стадии следствия, ни в суде. Суд признал его виновным по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») и обязал взыскать с мужчины шесть миллионов рублей.

По версии следствия, в декабре 2024 года подсудимый узнал о гибели сына. Несмотря на отсутствие родительских прав и, соответственно, права на соцвыплаты, он обратился в военкомат и управление соцзащиты, предоставив ложные сведения. В результате он получил из бюджета Иркутской области и Минобороны России в общей сложности шесть миллионов рублей.

Ранее на Камчатке 38-летняя учительница из села Соболева похитила более двух миллионов рублей, выделенных на детские пособия.