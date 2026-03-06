Реклама

05:33, 6 марта 2026Мир

Макрон призвал Европу к одному жесткому действию

Макрон: Европа должна дать ответ на угрозы США в адрес Испании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна «дать единый ответ на угрозы Соединенных Штатов в адрес Испании. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник из окружения французского лидера.

Ранее политик созвонился с премьер-министром Испании Педро Санчесом, чтобы обсудить угрозы Штатов разорвать торговые отношения с королевством.

«Европа должна объединиться, Европа должна единогласно отвечать, когда кто-то из ее членов подвергается нападкам, в том числе по торговым вопросам», — отметил Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что его страна сбивала дроны для защиты воздушного пространства союзников на Ближнем Востоке. Он напомнил, что у Парижа есть соглашения о взаимной обороне с Катаром, Кувейтом и ОАЭ.

До этого Эммануэль Макрон распорядился отправить авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море.

