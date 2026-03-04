Макрон заявил о защите Францией воздушного пространства союзников на Ближнем Востоке

Макрон: Франция сбивала дроны для защиты союзников на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна сбивала дроны для защиты воздушного пространства союзников на Ближнем Востоке. Трансляцию его обращения в связи с эскалацией в регионе вел Елисейский дворец в соцсети X.

«Мы отреагировали немедленно и в первые часы конфликта в целях самообороны сбили беспилотные летательные аппараты, чтобы защитить воздушное пространство наших союзников», — сообщил политик.

Макрон напомнил, что у Парижа есть соглашения о взаимной обороне с Катаром, Кувейтом и ОАЭ. Он также пообещал проявить солидарность с Иорданией и Ираком. Президент заявил, что в последние часы были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и воздушные радары, Франция продолжит эти усилия, сколько это будет необходимо.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

