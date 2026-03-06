Миллиардер опубликовал письмо Трампу с неудобными вопросами

Миллиардер Аль Хабтур из ОАЭ опубликовал письмо Трампу с политическими вопросами

Бизнесмен и миллиарде из Объединенных Арабских Эмиратов Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу. Свое обращение он опубликовал в социальной сети X.

Предприниматель задал американскому лидеру ряд острых вопросов об военной эскалации в регионе.

«Прямой вопрос: кто дал вам разрешение втянуть наш регион в войну с Ираном? И на каком основании Вы приняли это опасное решение?» — отмтеил аль Хабтур.

Иностранный бизнесмен также поинтересовался, учитывал ли американский политик возможный сопутствующий ущерб перед тем, как «нажать на курок». Задумывался ли Трамп о том, что первыми от этого пострадают именно страны Ближнего Востока.

Кроме того, миллиардер спросил, было ли решение атаковать Иран исключительно личным выбором главы Белого дома. Также в письме предприниматель привел статистику, согласно которой за первый год пребывания Трампа у власти США нанесли более 658 авиаударов за рубежом.

Ранее в Британии заявили, что Дональд Трамп во время войны в Иране усвоил урок о том, как важно иметь обширный круг союзников. Как писали СМИ, нежелание Европы поддержать Трампа на Ближнем Востоке показывает раскол в трансатлантических отношениях.

До этого Дональд Трамп упрекнул Великобританию в отсутствии помощи на Ближнем Востоке. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был помочь США из-за существующих между странами особых отношений.