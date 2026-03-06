Реклама

16:16, 6 марта 2026Россия

Младший сын Жириновского рассказал о пугающей его семейной драме

Олег Жириновский рассказал о судейском беспределе из-за дома после смерти отца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского — Олег Жириновский — рассказал о «судейском беспределе», который начался после смерти отца из-за оставленного в наследство дома. Об этом младший сын политика рассказал ведущей «Царьграда» Елене Афониной в рамках программы «Мы в курсе».

По словам Олега, с 2019 года по договору ипотеки на него был оформлен дом. Однако после смерти Владимира Жириновского о правах на этот дом стал заявлять и другой сын политика — Игорь Лебедев, который в 2021 году взял имя Давид Александрович Гарсия. По словам Олега, его брат является единственным законным наследником, он получил все полномочия и свидетельство о наследстве.

«С первых дней, как отца не стало, меня этим пугают. Человек говорит, что он и все суды порешает. Будут подавать, не будут подавать… Если подадут, он, дескать, порешает», — заявил Олег Жириновский.

Кроме того, он высказал мнение, что его брату «ничего не интересно, связанное с памятью об отце». «Он все пытается распродать. Поменял уже имя и фамилию. И даже отчество. Если ты сын своего отца, то ладно еще фамилия и имя — отчество-то зачем менять?» — задался вопросом Олег.

Сын лидера ЛДПР также рассказал и о своем конфликте с нынешним лидером партии Леонидом Слуцким, который начался с того, что тот поставил под сомнение пребывание Олега с отцом в момент болезни. «Недавно Слуцкий заявил, что якобы последний разговор у них с отцом состоялся, когда тот был в больнице. Но никому, кроме меня и [бывшему депутату Госдумы] Василию Власову, отец не звонил. И то это произошло в момент, когда ему вдруг стало лучше», — подчеркнул Олег.

Он также добавил, что «выполнял свой сыновний долг», находясь рядом с больным отцом. «И я считаю, что, когда наступит момент и меня Всевышний призовет к Себе, когда я, возможно, встречусь со своим отцом, я смогу твердо смотреть ему в глаза», — сказал сын политика.

Ранее в России вспомнили еще об одном пророческом предсказании Владимира Жириновского. Так, основатель ЛДПР в 2013 году в ходе встречи со студентами МГИМО описал сценарий, который разворачивается сегодня на Ближнем Востоке. Таким образом, политик 13 лет назад предсказал удар США и Израиля по Ирану, а также обвал экономик Европы и Китая из-за взлета цен на нефть.

