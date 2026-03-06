На Украине группу «Бумбокс» признали критически важной для жизнедеятельности

Группа «Бумбокс» вошла в число критически важных для жизни Украины предприятий

На Украине признали критически важным для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности населения и обеспечения потребностей Вооруженных сил предприятие ООО «Музыка для масс», под которым ведет свои дела группа «Бумбокс». Соответствующий указ появился на портале министерства культуры страны.

Также этим статусом было наделено ООО «Безограничений», управляющее деятельностью группы «Безобмежень».

В первую очередь, признание критически важным предприятием на Украине даст участникам обеих групп бронь от мобилизации в Вооруженные силы. Но оно также предполагает мониторинг деятельности коллективов на предмет соответствия статусу с точки зрения уплаты налогов.

Ранее стало известно, что гонорар группы «Бумбокс» за ее выступления в России до 2022 года составлял более 2,5 миллиона рублей за концерт.