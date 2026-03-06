На Украине побоялись конкуренции с Ближним Востоком

Die Welt: Власти Украины опасаются конкуренции из-за Ближнего Востока

Власти Украины опасаются, что будут вынуждены конкурировать за ракеты для ЗРК Patriot из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Die Welt.

«Государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск боеприпасов для системы, который, по разным оценкам, составляет не менее 700 снарядов», — пишет издание.

В сообщении указывается, что в Киеве нервозно реагируют на ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку до этого Украина была крупнейшим потребителем ракет Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Corriere della Sera, что опасается, что Запад уменьшит поставки оружия Киеву на фоне ситуации на Ближнем Востоке.