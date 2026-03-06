Реклама

Бывший СССР
13:30, 6 марта 2026Бывший СССР

На Украине предложили отправить в Венгрию спецназ

Командир «Айдара» Бунятов предложил отправить в Венгрию украинский спецназ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командир украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов предложил отправить в Венгрию украинский спецназ. Об этом он написал в Telegram.

«Я думаю, надо в Венгрию отправлять спецназ ГУР [Главного управления разведки Минобороны Украины] под прикрытием ударных дронов от СБС [Сил беспилотных систем]», — отметил Бунятов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба».

После этого украинский лидер Владимир Зеленский выступил с угрозами представителю Будапешта. Он заявил, что Киев может передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке.

