Наука и техника
06:00, 6 марта 2026Наука и техника

На Западе предрекли сложности с новым эсминцем КНДР

MWM: Новый эсминец «Чхве Хен» КНДР осложнит оборону потенциальных противников
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KCNA / Reuters

Новый эскадренный миноносец типа «Чхве Хен» Военно-морских сил (ВМС) КНДР сможет создать дополнительные сложности для потенциальных противников Пхеньяна. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Способность кораблей класса "Чхве Хен" проводить воздушные и ракетные операции большой дальности, а также наносить ядерные удары с использованием баллистических ракет, летящих по сложным траекториям, может серьезно осложнить планирование обороны», — предрекли в материале.

По словам автора, эсминцы с аналогичными возможностями есть только у Китая, США и Южной Кореи.

Головной корабль типа «Чхве Хен» спустили на воду в апреле 2025 года. Эсминец проходит испытания. Миноносец получил 74 ячейки для зенитных ракет двух типов, а также противокорабельных и баллистических ракет. Корабль будет нести твердотопливные баллистические ракеты Hwasong-11.

В декабре Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об испытаниях стратегических крылатых ракет большой дальности.

