Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:13, 6 марта 2026Экономика

Банк России продлил ограничения на снятие долларов и евро

Банк России сообщил о продлении на полгода ограничений на снятие наличной валюты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: wedmoments.stock / Shutterstock / Fotodom

Ограничения на снятие наличной валюты в России, связанные с санкциями западных стран, продлеваются на шесть месяцев, до 9 сентября 2026 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

В соответствии с правилами, граждане, у которых валютные счета были открыты до 9 марта 2022 года, могут снять не более десяти тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро в пределах остатка на указанную дату при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальную сумму можно получить в рублях.

При этом для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, выплаты производятся по официальному курсу Центробанка на день выдачи, а для денег, что размещены позднее, коммерческий банк может использовать собственный курс.

Для банков сохранен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Также остается в силе запрет на выдачу юридическим лицам — нерезидентам наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет. Юридические лица — резиденты могут получить перечисленные валюты только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.

Текущие ограничения были введены 9 марта 2022 года. С того момента регулятор каждые полгода продлевает их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

    Apple отрекламировала Microsoft

    Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

    Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

    Армия России продвинулась в Сумской области

    Отвергнутый влюбленный поджег себя

    Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

    Иран поразил нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok