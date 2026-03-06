Банк России продлил ограничения на снятие долларов и евро

Банк России сообщил о продлении на полгода ограничений на снятие наличной валюты

Ограничения на снятие наличной валюты в России, связанные с санкциями западных стран, продлеваются на шесть месяцев, до 9 сентября 2026 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

В соответствии с правилами, граждане, у которых валютные счета были открыты до 9 марта 2022 года, могут снять не более десяти тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро в пределах остатка на указанную дату при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальную сумму можно получить в рублях.

При этом для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, выплаты производятся по официальному курсу Центробанка на день выдачи, а для денег, что размещены позднее, коммерческий банк может использовать собственный курс.

Для банков сохранен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Также остается в силе запрет на выдачу юридическим лицам — нерезидентам наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет. Юридические лица — резиденты могут получить перечисленные валюты только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.

Текущие ограничения были введены 9 марта 2022 года. С того момента регулятор каждые полгода продлевает их.