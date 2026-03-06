Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:38, 6 марта 2026Культура

Ольгу Бузову назвали русской Мадонной

Критик Соседов заявил, что называет Ольгу Бузову русской Мадонной
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил успех певицы, актрисы и телеведущей Ольги Бузовой. Его слова передает «Абзац».

«Я называю ее русской Мадонной. Мадонна тоже ни разу не певица, вживую петь не умеет», — заявил Соседов.

По словам критика, американская исполнительница Мадонна смогла добиться успеха благодаря правильно подобранному репертуару и своей команде. Таким же образом построила карьеру Бузова, не обладающая талантом вокалистки, но цепляющая слушателей. Соседов отметил, что артистка рано встает и много репетирует, выжимая все из небольшого потенциала.

«У нее колоссальное трудолюбие и желание славы. Наверное, это тоже своего рода талант», — подытожил Соседов.

Ранее сообщалось, что Бузова стала самой популярной исполнительницей в России. По итогам исследования, в общий топ артисток также вошли Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

    Курсы доллара и евро выросли

    Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

    Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

    Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

    Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

    Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

    Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

    Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

    Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok