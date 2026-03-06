Реклама

08:34, 6 марта 2026Россия

Поклонская сделала заявление о травле в свой адрес

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Безнаказанность за травлю и оскорбления — это не навсегда. Такое заявление о травле в свой адрес сделала экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Радведа (ранее известна как Наталья) Поклонская.

Поклонская опубликовала ссылку на пост, в котором публицист Игорь Маисто принес ей извинения за публикацию созданного нейросетью фейка о ней (вероятно, имеется в виду нейровидео, на кадрах которого Поклонская якобы рассуждала о смене власти в России). «За ложью и агрессией чаще всего скрываются страх и собственная неуверенность. Настоящий мужчина должен отвечать за свои слова (...) Ваши извинения принимаются», — прокомментировала публикацию Маисто Поклонская.

При этом она отметила, что не все авторы фейков о ней понимают ответственность за свои действия.

Некоторые (...) думают, что безнаказанность — это навсегда. Какое милое заблуждение

Радведа Поклонская

Ранее Поклонская рассказывала, что блогеры размещают фейковые видео о ней. Она заявила, что один из авторов фейков — «блогер, писатель, журналист, ведущий и даже соавтор учебника для детей "История России" для 10-х классов». На этом фоне у нее возник конфликт с журналистом Сергеем Марданом, который в свою очередь рассказал об иске от Поклонской и смене ею имени с Натальи на Радведу.

