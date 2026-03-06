Реклама

Раскрыта возможная судьба имущества экс-замминистра обороны Цаликова

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Руслан Цаликов

Руслан Цаликов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Имущество экс-замминистра обороны России Руслана Цаликова могут обратить в доход государства, если будет установлено, что оно было приобретено на коррупционные деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил чиновника под домашний арест.

Цаликов занимал свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора, однако назначение так и не состоялось.

