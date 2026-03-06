Раскрыто удивительное влияние беременности на мозг

Nat Com: Во время беременности объем серого вещества в коре мозга уменьшается

Беременность заметно меняет структуру мозга женщины. Ученые обнаружили, что во время беременности объем серого вещества в коре мозга сначала уменьшается, а после родов начинает частично восстанавливаться. Такие изменения описываются как «U-образная» траектория и, по мнению исследователей, связаны с гормональной перестройкой организма. Работа опубликована в Nature Communications (Nat Com).

В исследовании участвовали 127 женщин, ожидавших первого ребенка. Им проводили МРТ до беременности, во втором и третьем триместрах, а также через месяц и через полгода после родов. Анализ показал, что к концу беременности объем серого вещества в среднем уменьшался примерно на 5 процентов, а затем начинал постепенно восстанавливаться, хотя полностью к исходному уровню не возвращался.

Наиболее заметные изменения происходили в областях мозга, связанных с самовосприятием, эмоциями и социальным мышлением. Ученые также обнаружили, что эти изменения тесно связаны с колебаниями уровня эстрогенов во время беременности, что указывает на роль гормонов в перестройке мозга.

Исследователи подчеркивают, что такие изменения не означают ухудшение умственных способностей. Напротив, они могут помогать адаптации к материнству. Более того, у женщин, у которых мозг быстрее восстанавливался после родов, наблюдалась более сильная эмоциональная привязанность к ребенку через несколько месяцев после рождения.

Ранее ученые выяснили, что курение во время беременности повышает риск гипертонии у детей.