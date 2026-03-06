Владельцы танкеров нашли способ обходить закрытие Ормузского пролива

FT: Греческая Dynacom Tankers отправляет танкеры через закрытый Ормузский пролив

Греческая судоходная компания Dynacom Tankers, принадлежащая миллиардеру Джорджу Прокопиу, решила игнорировать заявления иранских структур о перекрытии Ормузского пролива и продолжает проводить танкеры через опасную зону после 28 февраля, когда началась операция Израиля и США. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Большинство судовладельцев решили не идти на риск и остановили движение до момента, когда ситуация с угрозой прояснится. Однако некоторые «авантюристы», в том числе Dynacom Tankers, готовы продолжать поставки, скрывая свое местоположение.

Как утверждается в материале, суда Dynacom проходят пролив ночью с выключенными транспондерами идентификационной системы, что считается нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS). При этом компания обеспечила танкерам страховое покрытие военных рисков на случай, если Иран все же применит силу.

В общей сложности с 28 февраля по 3 марта пять судов Dynacom попали в Персидский залив. Одно из них проследовало к порту Джейбель-Дханна, расположенному в 240 километрах от Абу-Даби. Собеседники FT считают, что имеющаяся страховка позволяет оператору хорошо заработать, а ее стоимость полностью покрывается возросшими ставками фрахта.

Ранее сообщалось, что на фоне угрозы танкерам в районе Ормузского пролива стоимость нефти в мире стремительно растет. По состоянию на 6 марта цены на сорт Brent приблизились к 90 долларам за баррель.