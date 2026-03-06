Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 6 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали допустимое количество картофеля в день

Врач Лисовский: Здоровый человек может съедать 200-250 граммов картофеля в день
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Denys Kurbatov / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Лисовский назвал допустимое количество картофеля, которое человек может употребить в день без вреда для здоровья. Безопасную норму любимого миллионами россиян продукта он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Здоровый человек без заболеваний ЖКТ и избыточной массы тела может съедать 200-250 граммов картофеля в день. Это соответствует примерно двум-трем клубням среднего размера. Такое количество позволяет получить достаточно калия и крахмала из продукта и при этом не перегрузить ферментативную систему поджелудочной железы. Однако важнейшее значение имеет способ приготовления», — рассказал Лисовский.

Врач отметил, что полезнее всего вареный или запеченный в мундире картофель. В таком виде в продукте лучше сохраняются калий и клетчатка, содержащаяся в кожуре. Кроме того, часть крахмала при остывании трансформируется в устойчивую форму, которая выполняет роль пребиотика и поддерживает кишечную микрофлору, добавил специалист.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

В то же время картофельное пюре, особенно в горячем виде, обладает высоким гликемическим индексом. Оно быстро усваивается и требует более активной работы поджелудочной железы, предупредил доктор.

Жареный картофель и картофель фри Лисовский назвал нежелательными для людей с гастроэнтерологическими проблемами блюдами. Он объяснил, что сочетание большого количества масла и легкоусвояемого крахмала создает выраженную нагрузку на желчевыводящие пути и может спровоцировать горечь во рту, тяжесть в животе и метеоризм.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как ошибка в супермаркете обернулась для него неожиданными последствиями. Добавив в пюре только что купленную специю, он почувствовал очень странный запах и сильную заложенность в носу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

    Курсы доллара и евро выросли

    Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

    Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

    Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

    Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

    Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

    Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

    Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

    Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok