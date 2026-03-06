Россиянам назвали допустимое количество картофеля в день

Врач Лисовский: Здоровый человек может съедать 200-250 граммов картофеля в день

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Лисовский назвал допустимое количество картофеля, которое человек может употребить в день без вреда для здоровья. Безопасную норму любимого миллионами россиян продукта он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Здоровый человек без заболеваний ЖКТ и избыточной массы тела может съедать 200-250 граммов картофеля в день. Это соответствует примерно двум-трем клубням среднего размера. Такое количество позволяет получить достаточно калия и крахмала из продукта и при этом не перегрузить ферментативную систему поджелудочной железы. Однако важнейшее значение имеет способ приготовления», — рассказал Лисовский.

Врач отметил, что полезнее всего вареный или запеченный в мундире картофель. В таком виде в продукте лучше сохраняются калий и клетчатка, содержащаяся в кожуре. Кроме того, часть крахмала при остывании трансформируется в устойчивую форму, которая выполняет роль пребиотика и поддерживает кишечную микрофлору, добавил специалист.

В то же время картофельное пюре, особенно в горячем виде, обладает высоким гликемическим индексом. Оно быстро усваивается и требует более активной работы поджелудочной железы, предупредил доктор.

Жареный картофель и картофель фри Лисовский назвал нежелательными для людей с гастроэнтерологическими проблемами блюдами. Он объяснил, что сочетание большого количества масла и легкоусвояемого крахмала создает выраженную нагрузку на желчевыводящие пути и может спровоцировать горечь во рту, тяжесть в животе и метеоризм.

