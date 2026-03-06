Реклама

Экономика
15:09, 6 марта 2026Экономика

Россиянам предложили вариант бюджетного подарка на 8 Марта

Экономист Бархота: Домашний ужин станет бюджетным сюрпризом на 8 Марта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В качестве бюджетного и приятного сюрприза на Международный женский день мужчины могут устроить своим дамам домашний ужин. Такой вариант предложил в беседе с NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Если рассматривать варианты недорогих подарков, то в это случае эксперт предложил отойти от стандартных букетов и шоколадок. «Лучше подойти к поздравлению творчески и в то же самое время с осознанным финансовым планированием. Рекомендуется приготовить кулинарный сюрприз своими руками или сгенерировать авторское песенное поздравление, в котором можно задействовать инструменты искусственного интеллекта», — заявил Бархота.

По мнению экономиста, такие подарки не разорят мужчину, а у девушек оставят приятное послевкусие. Он добавил, что мужчины иногда не спешат поздравлять женщин, если те не сделали этого 23 февраля. Однако Бархота посоветовал быть более прагматичным и щедрым и все же порадовать женщин 8 Марта.

Ранее россиянкам предложили варианты мини-путешествий по городам страны как альтернативу банальному свиданию на 8 Марта. Первое место в списке занял Санкт-Петербург. На втором месте в рейтинге расположилась Москва, где в начале весны организуют культурные события, концерты и выставки. Нижний Новгород также подойдет для двух- или трехдневного отдыха на 8 Марта.

