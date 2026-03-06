Реклама

19:25, 6 марта 2026

Россияне получили возможность купить вещи турецкого секс-символа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Бурак Озчивит и Ксения Собчак

Турецкий актер Бурак Озчивит выставил на продажу свои вещи на платформе «Авито». Об этом «Ленте.ру» рассказали представители сервиса.

Россияне получат возможность купить одежду, обувь и аксессуары звезды «Черной любви» и «Великолепного века», в которых он появился на московской премьере моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула». Известно, что наряд для секс-символа подбирала журналистка Ксения Собчак.

Так, в профиле можно найти кашемировый пиджак люксового бренда Rick Owens, вельветовые брюки и шерстяную водолазку. Кроме того, к приобретению доступны кожаная куртка, джинсы и базовое поло.

Отмечается, что все вырученные средства с продажи вещей Озчивита будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию «Верность».

В ноябре 2023 года российские звезды также решили распродать свои брендовые вещи за десятки тысяч рублей.

