Россияне получили возможность купить вещи турецкого секс-символа

Россияне получат возможность купить вещи турецкого актера Озчивита на «Авито»

Турецкий актер Бурак Озчивит выставил на продажу свои вещи на платформе «Авито». Об этом «Ленте.ру» рассказали представители сервиса.

Россияне получат возможность купить одежду, обувь и аксессуары звезды «Черной любви» и «Великолепного века», в которых он появился на московской премьере моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула». Известно, что наряд для секс-символа подбирала журналистка Ксения Собчак.

Так, в профиле можно найти кашемировый пиджак люксового бренда Rick Owens, вельветовые брюки и шерстяную водолазку. Кроме того, к приобретению доступны кожаная куртка, джинсы и базовое поло.

Отмечается, что все вырученные средства с продажи вещей Озчивита будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию «Верность».

В ноябре 2023 года российские звезды также решили распродать свои брендовые вещи за десятки тысяч рублей.