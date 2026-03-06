Россиянка с двумя именами вышла из дома и бесследно исчезла

В Перми 27-летняя девушка с двумя именами вышла из дома и бесследно исчезла

В Перми 27-летняя девушка с двумя именами вышла из дома и бесследно исчезла. Близкие пропавшей россиянки обратились за помощью к волонтерам. Об этом стало известно порталу 59.ru.

Близкие горожанки пояснили, что видели ее в последний раз 26 февраля. В ориентировке указаны два имени: Людмила (так пропавшую зовут сейчас) и Эльмира (имя из прошлого). Волонтеры надеются, что такая мера поможет, поскольку россиянка могла называть и свои прежние данные.

Родственники исчезнувшей допустили, что она может находиться на юге страны. «28 февраля ее видели дальнобойщики — она пыталась добраться автостопом до Сочи. Банковских карт и телефона с собой не было», — поделилась подруга девушки.

В день исчезновения на пермячке был двухсторонний пуховик черного и бежевого цвета, розовая шапка, бежевая кофта на молнии, черные юбка и ботинки на шнуровке. С собой у пропавшей была бежевая сумка через плечо. Ее приметы: рост 167-170 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Ранее сообщалось, что жительница Первоуральска отправилась на работу после Нового года и исчезла.