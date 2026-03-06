Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 6 марта 2026Россия

Россиянка с двумя именами вышла из дома и бесследно исчезла

В Перми 27-летняя девушка с двумя именами вышла из дома и бесследно исчезла
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми 27-летняя девушка с двумя именами вышла из дома и бесследно исчезла. Близкие пропавшей россиянки обратились за помощью к волонтерам. Об этом стало известно порталу 59.ru.

Близкие горожанки пояснили, что видели ее в последний раз 26 февраля. В ориентировке указаны два имени: Людмила (так пропавшую зовут сейчас) и Эльмира (имя из прошлого). Волонтеры надеются, что такая мера поможет, поскольку россиянка могла называть и свои прежние данные.

Родственники исчезнувшей допустили, что она может находиться на юге страны. «28 февраля ее видели дальнобойщики — она пыталась добраться автостопом до Сочи. Банковских карт и телефона с собой не было», — поделилась подруга девушки.

В день исчезновения на пермячке был двухсторонний пуховик черного и бежевого цвета, розовая шапка, бежевая кофта на молнии, черные юбка и ботинки на шнуровке. С собой у пропавшей была бежевая сумка через плечо. Ее приметы: рост 167-170 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Ранее сообщалось, что жительница Первоуральска отправилась на работу после Нового года и исчезла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно и с одним условием разрешили Индии закупать нефть у России. Почему?

    Стало известно о приказе ВСУ «обнулить» население целого города

    Трампу начали искать замену в Республиканской партии

    Две голые трансженщины погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде

    Появилось видео из подвергшегося массированной атаке Севастополя

    Ряд российских регионов предупредили об аномальных холодах

    Россиянка с двумя именами вышла из дома и бесследно исчезла

    Раскрыта первая особенность Samsung Galaxy S27

    В Азербайджане ответили на вопрос про беспокойство о новых атаках Ирана

    ВС России уничтожили пункт управления украинских гексакоптеров типа «Баба-Яга»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok