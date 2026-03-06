Россиянке с ребенком разрешили остаться на застрявшем в Катаре круизном лайнере

Россиянке разрешили остаться на лайнере Celestyal Journey в Катаре после 7 марта

Российской туристке с ребенком разрешили остаться на круизном лайнере Celestyal Journey, застрявшем в Катаре из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом она рассказала РИА Новости.

Уточняется, что отдыхающих призвали покинуть его до 7 марта. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, которая остается на судне с 28 февраля с 10-летним сыном, поделилась, что посольство России в ближневосточной стране договорилось с администрацией лайнера. Так, некоторым туристам разрешили остаться после установленной даты. Известно, что их обеспечат едой и напитками. По ее словам, были путешественники, которые решили выезжать на родину самостоятельно. Почти все они едут на автобусах до Саудовской Аравии.

«Пока именно мое решение остаться. Я с ребенком, и дома ждут еще двое детей, на самостоятельные риски пока я не готова. Билеты сейчас стоят на меня и ребенка в районе 250 тысяч рублей до Москвы», — уточнила Лесникова.

Ранее сообщалось, что 200 российских туристов принуждают покинуть круизный лайнер Celestyal Journey до 7 марта. Позже их выпустили в город.