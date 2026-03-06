Реклама

Российские военные нанесли удары по сотням целей у Славянска и Краматорска

Российские военные нанесли удары по 240 целям у Славянска и Краматорска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов «Барс-31» Добровольческого корпуса Минобороны, действующего в составе группировки «Южная», поразили сотни целей у Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов.

По его словам, с начала 2026 года российские военные нанесли удары по более чем 240 целям на данном направлении. В их числе были самоходные артиллерийские установки «Акация», «Гвоздика», «Богдана», а также танки, гаубица, легковые автомобили и грузовики с личным составом Вооруженных сил Украины.

«Поражены цели, являющиеся частью критической инфраструктуры Краматорска», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе — Славянска. Армия России расширила зону контроля в районе Кривой Луки.

