22:14, 6 марта 2026Экономика

Синоптик опровергла прогноз о похолодании в Москве после праздников

Полина Кислицына (Редактор)

Похолодания в Москве и Подмосковье, которого синоптики ждали после 8 марта, не будет. Прежний прогноз опровергла ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По информации специалиста, вместо понижения температуры, которое должно было прийтись на начало предстоящей недели, температура станет медленно расти. Так, во вторник, 10 марта, вместо морозов в ночные часы столбики термометров покажут ноль-минус пять градусов, а днем — плюс один-шесть. Погода, уточнила Макарова, будет солнечной, но чуть ветреной.

Синоптик отметила, что, хотя на следующей неделе наметилась тенденция к постепенному потеплению, о начале климатической весны речь еще не идет. «Весна — это переходное время. Я бы не торопилась. Перестройка атмосферы еще идет. Возвраты холодов будут. Монотонного повышения температуры не будет», — заключила эксперт.

Ранее Марина Макарова спрогнозировала солнечную погоду в Москве с небольшими осадками на 8 марта. Температура составит плюс три-пять градусов с осадками, в столице пройдет мокрый снег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
