03:14, 6 марта 2026Бывший СССР

Солдаты ВСУ начали тонуть в своих же окопах

РИА Новости: ВСУ из-за растаявшего снега тонут в своих окопах в Сумской области
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) тонут в собственных окопах на передовой в Сумской области из-за того, что не подготовили позиции к весне. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, окопы возводились противником в мороз, а сейчас наполняются водой из-за большого количества растаявшего снега, который также заполняет водой и фортификационные сооружения.

«Что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач», — отметили в российских силовых структурах.

В завершении собеседник добавил, что в таких условиях ВСУ не могут находиться на позициях больше суток, им приходится отходить к более подготовленным местам для обогрева.

Ранее стало известно о жестоких и нечеловеческих способах командования ВСУ «мотивировать» солдат.

