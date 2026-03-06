США и Катар решили приобрести беспилотники у Украины для борьбы с Ираном

Reuters: США и Катар обсуждают приобретение украинских беспилотников

США и Катар обсуждают приобретение украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для борьбы с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«США и Катар ведут переговоры с Киевом о приобретении украинских беспилотников-перехватчиков в качестве дешевой альтернативы иранским БПЛА "Шахед" в условиях войны в Персидском заливе», — говорится в материале.

По словам собеседника агентства, на начальном этапе переговоры ведутся между представителями правительства, а не компаниями, и обсуждаемые технологии включают системы для обнаружения приближающихся вражеских беспилотников и нарушения их сигналов связи.

Также уточняется, что в Киеве обсуждалась возможность обмена беспилотников на ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился с предложением украинского лидера Владимира Зеленского об участии страны в военной операции в Иране. Он уточнил, что примет помощь от любой страны.