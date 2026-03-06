Реклама

00:27, 6 марта 2026Мир

Трамп согласился на участие Украины в операции в Иране

Трамп заявил, что примет помощь от Украины в операции в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением украинского лидера Владимира Зеленского об участии страны в военной операции в Иране. Это он подтвердил в интервью Reuters.

«Конечно, я приму любую помощь от любой страны», — заявил глава Белого дома.

Вечером 4 марта Зеленский рассказал, что решил отправить своих военных на Ближний Восток. По его словам, он получил конкретный запрос от Соединенных Штатов о помощи в решении проблемы с беспилотниками. «Наши военные обладают необходимыми способностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются», — сообщил он. Куда именно они отправятся, президент не уточнил. По его словам, Киев проводит консультации с соседями Ирана, со странами Европы и с США.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак Ирана. По его словам, Лондон планирует привлечь украинских экспертов, чтобы сбивать иранские беспилотники.

