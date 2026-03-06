США поразили иранский авианесущий корабль

CENTCOM: Военные США поразили авианесущий корабль Ирана

Американские военные поразили авианесущий корабль Ирана, использовавшийся для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на своей странице в социальной сети X заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Вооруженные силы США не сдерживаются в своей миссии по уничтожению всего иранского военно-морского флота. Сегодня иранский беспилотный авианосец, размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны, был сбит и сейчас горит», — говорится в сообщении.

Центральное командование также сопроводило пост видеозаписью с кадрами уничтожения иранского корабля.

Ранее Объединенный штаб боевого командования Вооруженных сил Ирана («Хатам аль-Анбия») заявил об ударе по авианосцу Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln в Оманском заливе. Утверждалось, что корабль, приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана, был атакован морскими дронами.