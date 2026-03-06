Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 6 марта 2026Мир

США поразили иранский авианесущий корабль

CENTCOM: Военные США поразили авианесущий корабль Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CENTCOM via X / Handout via Reuters

Американские военные поразили авианесущий корабль Ирана, использовавшийся для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на своей странице в социальной сети X заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Вооруженные силы США не сдерживаются в своей миссии по уничтожению всего иранского военно-морского флота. Сегодня иранский беспилотный авианосец, размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны, был сбит и сейчас горит», — говорится в сообщении.

Центральное командование также сопроводило пост видеозаписью с кадрами уничтожения иранского корабля.

Ранее Объединенный штаб боевого командования Вооруженных сил Ирана («Хатам аль-Анбия») заявил об ударе по авианосцу Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln в Оманском заливе. Утверждалось, что корабль, приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана, был атакован морскими дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Женщина увидела ад и рай во время 18-дневной комы

    Названы способы спастись от помолодевшего рака прямой кишки

    Нагиев вспомнил о нищете

    Судьбу застрявших на Мальдивах россиян описали фразой «мы, челядь, не можем вылететь»

    Уровень моря оказался выше предполагаемого

    Стало известно о покушении на вероятного преемника Хаменеи

    Иран опроверг атаку на посольство США

    В клубе КХЛ «Шанхай Дрэгонс» рассказали о дате возвращения в Китай

    США поразили иранский авианесущий корабль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok