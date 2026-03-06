Реклама

Мир
08:40, 6 марта 2026Мир

Стала известна реакция чиновников и союзников США на начало операции в Иране

Politico: Операция США против Ирана вызвала возмущение у чиновников и союзников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Военная операция США против Ирана вызвала возмущение у американских чиновников и союзников Вашингтона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам человека, знакомого с обсуждениями администрации президента США Дональда Трампа по Ирану, чиновники, придерживающиеся сдержанности, уже испытывали дискомфорт из-за ударов Пентагона прошлым летом по ядерной программе Тегерана и операции в Венесуэле.

Однако, уточняется, они были возмущены новой войной США на Ближнем Востоке, которая не была привязана к юридическому разрешению Конгресса или строгим оперативным срокам. Американо-израильская война также привела в замешательство союзников, которые думали, что американская военная поддержка за рубежом ослабевает по мере того, как администрация сосредоточивается на родине.

«Мы ждем следующего поворота. В течение нескольких месяцев нам говорили, что США смотрят внутрь себя, что в центре внимания находится родина, а смена режима не является целью, но теперь два режима пали в результате военных действий», — сказал один иностранный дипломат.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что огневая мощь США, применяемая против Ирана, вскоре возрастет. По заверению шефа Пентагона, у США нет недостатка в наступательном и оборонительном вооружении.

