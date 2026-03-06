Страны Европы отказались бесплатно вызволять граждан с Ближнего Востока

Германия организовала репатриационные платные рейсы с Ближнего Востока

Некоторые европейские страны отказались бесплатно вызволять своих граждан с охваченного военным конфликтом Ближнего Востока — билеты обходятся пассажирам от 350 до 2,3 тысячи евро (от 32 до 210 тысяч рублей). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

К примеру, власти Германии организовали репатриационные вылеты для немцев, которые не могут покинуть ближневосточные страны регулярными рейсами из-за закрытия воздушных пространств. Хотя такие перелеты не считаются коммерческими, ФРГ потребовала «взнос на покрытие расходов» в размере 400-500 евро за место (36-45 тысяч рублей).

Эстонцам эвакуационный рейс домой обошелся в 400 евро с человека, а еще 1 тысячу евро за каждого пассажира покрыло государство. Финляндия же побила рекорд — страна потребовала от граждан по 2,3 тысячи евро (210 тысяч рублей) за спасение с Ближнего Востока. При этом дополнительно примерно 100 евро (9,1 тысячи рублей) нужно заплатить за автобусный трансфер из Дубая в Маскат, откуда состоится вылет на родину.

По данным МИД Финляндии, высокая стоимость таких перелетов связана с ростом расходов на страхование и топливо для самолетов в кризисное время. Как сообщает портал Yle, недовольные финны, застрявшие в ОАЭ, заявили, что власти их родины не справились со своей задачей, а авиакомпания Finnair оказалась бесполезна для своих клиентов в трудной ситуации.

Кроме того, латвийцам приходится платить по 350 евро за место (32 тысячи рублей), а голландцам — 600 евро (55 тысяч рублей).

Ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС и МИД организовать вывоз застрявших в странах Ближнего Востока россиян. Так, 4 марта самолет Ил-76 МЧС РФ доставил на родину россиян, эвакуированных из Ирана через Азербайджан.