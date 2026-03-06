Сын министра финансов Израиля получил ранение во время операции ЦАХАЛ

JP: Сын министра финансов Израиля Смотрича получил ранение на границе с Ливаном

Сын министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, Йедидия, получил ранение на границе с Ливаном. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).

Как отмечает издание, молодой человек был ранен во время операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном.

По имеющимся данным, он получил лишь легкие ранения и находится в стабильном состоянии.

Ранее представитель вооруженных сил Исламской Республики Абольфазль Шекарчи заявил, что если Израиль совершит атаку по иранскому посольству в Ливане, то израильские дипломатические представительства станут потенциальными целями для будущих ударов Тегерана. Он отметил, что ранее Иран воздерживался от действий против израильских посольств из уважения к странам, где они расположены.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.