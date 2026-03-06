Реклама

13:12, 6 марта 2026

Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

The Daily Express: Трамп раскритиковал Зеленского, похвалив Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, при этом похвалив главу России Владимира Путина. Об этом сообщает издание The Daily Express.

«Дональд Трамп, говоря об украинском конфликте, разгромил Зеленского и похвалил Путина», — говорится в материале.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский остается главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне. При этом Трамп отметил стремление Владимира Путина заключить сделку.

До этого Зеленский спросил, почему Украина должна «дарить такие подарки» России, как Донбасс. Он пояснил, что, если решит вывести украинские войска из региона, Россия сбережет численность своих вооруженных сил и при необходимости продолжит дальнейшее наступление.

