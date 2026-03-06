Тревел-блогерша описала отличие США от других стран словами «сервис и уважение к клиенту»

Путешествующая по США российская тревел-блогерша Марина Ершова описала отличие этого государства от других стран словами «сервис и уважение к клиенту». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации считает, что судебная система и гарантии в Америке — лучшие черты этой странны, так как потребитель может выиграть в суде у большой корпорации, а удобства и инфраструктура устроена для людей. «Америка — это не рай. Но это страна, где у тебя реально есть шанс выстроить свою жизнь без постоянного ощущения, что ты кому-то должен за сам факт существования», — подчеркнула опытная туристка.

Россиянка отметила, что на родине соотечественники живут в «режиме договоров». Они вынуждены договариваться с врачами, инспекторскими инстанциями и прочими сервисами, а в Штатах государственная система изначально выстраивалась для комфортной жизни. «В США все построено так, чтобы человеку было удобно. Не героически выживать, не "крутиться", не добывать через знакомых, а просто — жить», — заключила Ершова.

Ранее Марина Ершова описала еду в Америке словами «ничем не хуже российской». Ершова призналась, что часто читает негатив о еде в США.