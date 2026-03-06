Туристка сняла на видео отражение атаки иранских ракет системами ПВО в Катаре

ЗРК Patriot 24 раза подряд выстрелил по иранской ракете, это попало на видео

Туристка сняла на видео, как система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot отражала иранскую ракетную атаку в Катаре. Об этом пишет «Российская газета».

На кадрах показано, как над небоскребами Дохи быстро пошла вверх бледно-желтая звездочка, а за ней и последующие. Издание отмечает, что Patriot работал «в режиме автомата Калашникова». Одновременно с этим стоял глухой рокот.

«Всего их было 24 — ЗРК Patriot расстрелял боекомплект всей батареи, три пусковых установки по восемь ракет в каждой», — пишет издание.

Ранее стало известно, что компания «Рособоронэкспорт» поставит Индии боеприпасы для корабельных зенитных ракетных комплексов «Штиль-1».