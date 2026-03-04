Россия поставит Индии ракеты для «Штиля»

UNI: Россия поставит Индии ракеты для корабельных ЗРК «Штиль-1»

Компания «Рособоронэкспорт» поставит Индии боеприпасы для корабельных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Штиль-1». Об этом сообщает United News Of India (UNI).

Как пишет издание, контракт на сумму 2182 кроров рупий (около 238 миллионов долларов) предполагает поставку ракет для ЗРК фрегатов российского проекта 11356. Индия может получить зенитные управляемые ракеты 9М317МЭ.

Индийские фрегаты проекта 11356 оснащены зенитным комплексом средней дальности с вертикальным стартом. «Штиль-1» состоит из боевых модулей, системы управления огнем и корабельного радара. Один модуль вмещает 12 ракет. ЗРК предназначен для круговой обороны корабля от различных средств воздушного нападения.

В феврале концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что контракт на поставку Т-90С в Индию, который подписали 25 лет назад, помог возродить танкостроение в России.