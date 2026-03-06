В Москве участнику СВО из Великобритании вручили российский паспорт

В Москве участнику специальной военной операции (СВО) на Украине из Великобритании Бенджамину Стимсону выдали российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Известно, что уроженец графства Большой Манчестер Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в мае 2024 года заключил контракт с Минобороны России и в течение года проходил военную службу в Донецкой народной республике (ДНР).

В марте 2026-го года ему в торжественной обстановке вручили российский паспорт.

«Я очень рад получить российский паспорт. Теперь я гражданин Российской Федерации. Несмотря на то что мои корни в Англии, мое будущее здесь, в России. Это листья и плоды на дереве жизни», — прокомментировал Стимсон.

Ранее сообщалось, что гражданка Украины получила российский паспорт после отправки сыновей на СВО. Она рассказала, что на Украине из-за того, что окружающие знали, что ее дети служат в Вооруженных силах России (ВС РФ), ощущала на себе недоброжелательные взгляды.