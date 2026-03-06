Названы места с самыми частыми появлениями НЛО

Newsweek: В Калифорнии чаще всего сообщают об НЛО

Американская исследовательская компания Enigma Labs подсчитала, в каких штатах США чаще всего сообщают о появлении неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом пишет Newsweek.

Выяснилось, что чаще других НЛО наблюдают в Калифорнии (30 тысяч сообщений), Флориды и Техаса (16 и 14 тысяч соответственно). Также необъяснимая активность наблюдается в штате Нью-Йорк (11,6 тысячи обращений к властям)

Аналитики уточняют, что сообщения об НЛО не обязательно указывают на свидетельство внеземной жизни. Зачастую жители сообщают об НЛО, которые впоследствии оказываются самолетами, беспилотниками, спутниками, метеозондами или ракетами, особенно в штатах с крупными военными объектами, центрами космической отрасли или интенсивным воздушным движением.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет рассказал о ходе работы над рассекречиванием правительственных документов, связанных с НЛО и внеземной жизнью. Он признался, что узнает правду только когда сам увидит подготовленные к публикации материалы.