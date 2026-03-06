Уиткофф сообщил о скором прогрессе в урегулировании на Украине

Соединенные Штаты продолжают работу над мирным соглашением, которое должно положить конец конфликту на Украине «раз и навсегда». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в социальной сети X.

«Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда», — написал он.

Уиткофф также отметил, что в ближайшие недели ожидается прогресс в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что с 5 по 6 марта между Россией и Украиной проходит обмен пленными. По его словам, за два дня стороны передадут друг другу по 500 военнослужащих.