Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 6 марта 2026Мир

Уиткофф сообщил о скором прогрессе в урегулировании на Украине

Уиткофф: США продолжают работу над мирным соглашением по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Office Of U.s. Special Presidential / Reuters

Соединенные Штаты продолжают работу над мирным соглашением, которое должно положить конец конфликту на Украине «раз и навсегда». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в социальной сети X.

«Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда», — написал он.

Уиткофф также отметил, что в ближайшие недели ожидается прогресс в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что с 5 по 6 марта между Россией и Украиной проходит обмен пленными. По его словам, за два дня стороны передадут друг другу по 500 военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

    Назван простой способ снизить риск болезней сердца и сосудов

    Стоимость нефти взлетела выше психологической отметки

    Расправу над предпринимателем из-за минеральной воды раскрыли 25 лет спустя

    Цветы в России подешевели накануне 8 Марта

    «У Дурова не так много времени». Основателю Telegram указали на четкий сигнал после обсуждения у Путина «вражеского вида связи»

    Москвичам пообещали холода до апреля

    Решение Зеленского помочь в конфликте на Ближнем Востоке вызвало смех на Западе

    Названы цены и комплектации обновленного кроссовера Omoda в России

    Горнолыжница Вонн возобновила тренировки после страшной травмы на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok