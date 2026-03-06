Реклама

01:11, 6 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Уролог развеял миф о сексе и раке простаты

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Секс полезен для мужского здоровья, однако считать его защитой от рака предстательной железы — большое заблуждение, заявил уролог, онкоуролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский. Этот миф врач развеял в разговоре с «Лентой.ру».

Журавский подчеркнул, что утверждения о том, что регулярный секс защищает от рака простаты, основаны лишь на гипотезах и ограниченных наблюдениях. Он заверил, что достоверных научных данных, подтверждающих это, нет.

«На развитие рака предстательной железы в большей степени влияют возраст, наследственность, гормональный фон, образ жизни и наличие хронических воспалений. Основным фактором риска остается возраст, поэтому регулярные обследования необходимо начинать после 45 лет», — предупредил Журавский.

Самой эффективной мерой профилактики рака простаты врач назвал здоровый образ жизни и постоянный медицинский контроль. Чтобы снизить риск онкологического заболевания, он также рекомендовал отказаться от курения, минимизировать стресс, добавить в повседневную жизнь умеренную физическую активность и придерживаться сбалансированного питания.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам защищающий от рака суп. Она посоветовала включить в рацион суп, состоящий из трех ингредиентов: тыквы, овсяных хлопьев и имбиря.

    Уролог развеял миф о сексе и раке простаты

